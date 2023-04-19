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Байден продовжив розпорядження про блокування російських суден у портах США

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США, Середа 19 квітня 2023 02:47
Байден продовжив розпорядження про блокування російських суден у портах США Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у порти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Політика та дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - заявив Байден.

Дія наказу про блокування російських суден у портах США мав закінчитися цього тижня.

Раніше ми писали, Сполучені Штати Америки 21 квітня 2022 року заборонили російським кораблям заходити в американські порти.

Нагадаємо, Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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