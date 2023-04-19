ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, сколько денег Байден с женой заработали за прошлый год

Новина українською →
США, Среда 19 апреля 2023 07:45
Стало известно, сколько денег Байден с женой заработали за прошлый год Фото: Сколько денег заработал Байден и его семья за прошлый год (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл 18 апреля обнародовали свою федеральную налоговую декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джо Байден и его супруга Джилл сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в 2022 году в размере 579 514 долларов США и уплатили 137 658 долларов федерального подоходного налога.

Байден получает 400 тысяч долларов в должности президента США. Джилл Байден заработала 82 335 долларов, преподавая английский в общественном колледже Северной Виргинии. Остальные доходы пара получает с инвестиционных процентов, пенсий, распределения с пенсионных счетов и социального страхования, а также корпорации, которая собирает их авторские гонорары, в соответствии с общей налоговой декларацией.

Байдены также пожертвовали примерно 3,5% своего дохода, или 20 180 долларов благотворительным организациям, включая профсоюзы полиции США. Их донаты включали взносы церквям и организациям, которые сосредоточены на помощи детям и службам быстрого реагирования, включая 2000 долларов для фонда Национального братского ордена полиции.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден продолжил действие запрета на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.

Напомним, 25 апреля президент США Джо Байден может объявить о своем выдвижении на второй срок президентства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Зарплата в Украине
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина