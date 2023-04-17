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Байден може оголосити про висунення на другий термін президентства 25 квітня, - NYT

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Понеділок 17 квітня 2023 18:25
Байден може оголосити про висунення на другий термін президентства 25 квітня, - NYT Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може оголосити про своє висунення на другий термін президентства вже 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами людей, залучених до процесу планування та поінформованих про нього, підготовка до висування на другий термін прискорилася, попри те, що учасники обговорюють плюси й мінуси відтермінування офіційного оголошення до початку літа, вбачаючи мало переваг у перериванні міжусобиці республіканців.

Водночас у команді Байдена дедалі частіше обговорюють ідею зробити скромне відеооголошення 25 квітня, у четверту річницю його вступу в передвиборчі перегони 2020 року - симетрія, яку Байден цінує.

"Зрозуміло лише те, що будь-який зовнішній тиск, який пан Байден і його команда колись відчували, щоб офіційно вступити в перегони 2024 року, здебільшого випарувався", - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що серйозних кандидатів на пост президента не з'явилося.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація про плани Джо Байдена балотуватися на другий президентський термін.

Крім того, Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, яка може відбутися у квітні цього року.

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