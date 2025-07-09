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Стало відомо про першу жертву нічної масованої атаки РФ

Середа 09 липня 2025 13:53
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Стало відомо про першу жертву нічної масованої атаки РФ Фото: вночі окупанти атакували Хмельницьку область (GettyImagеs)
Автор: Ірина Глухова

У Хмельницькій області зафіксовано першу людську жертву внаслідок нічної російської атаки 9 липня. Загибла особа отримала смертельне поранення від уламків дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі. Загибла людина 1960 року народження отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed", - повідомив Тюрін.

За його словами, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Масований обстріл України 9 липня

Цієї ночі росіяни вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стали західні регіони України.

Зокрема, унаслідок російської атаки було пошкоджено дах та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району. Повідомлялось, що сили ППО збили одну крилату ракету і "Шахед".

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом під час атаки російські терористи застосували 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів.

Більше подробиць про комбіновану атаку на Україну 9 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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