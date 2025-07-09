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Стало известно о первой жертве ночной массированной атаки РФ

Среда 09 июля 2025 13:53
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Стало известно о первой жертве ночной массированной атаки РФ Фото: ночью оккупанты атаковали Хмельницкую область (GettyImagеs)
Автор: Ірина Глухова

В Хмельницкой области зафиксирована первая человеческая жертва в результате ночной российской атаки 9 июля. Погибший человек получил смертельное ранение от обломков дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

"В результате сегодняшней ночной атаки, к сожалению, погиб человек в Хмельницком районе. Погибший человек 1960 года рождения получил смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed", - сообщил Тюрин.

По его словам, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Массированный обстрел Украины 9 июля

Этой ночью россияне прибегли к массированному обстрелу Украины дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стали западные регионы Украины.

В частности, в результате российской атаки были повреждены крыша и стены в одном из частных домов Хмельницкого района. Сообщалось, что силы ПВО сбили одну крылатую ракету и "Шахед".

По данным Воздушных сил ВСУ, всего во время атаки российские террористы применили 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов.

Больше подробностей о комбинированной атаке на Украину 9 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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