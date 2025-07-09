Пошкоджений дах та стіни будинку: перші наслідки атаки РФ по Хмельницькому району
В ніч на 9 липня росіяни масовано атакували західну частину України дронами та ракетами. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - йдеться у повідомленні.
Також він уточнив, що інформації про травмованих не надходило. Як поінформував глава ОВА, доні щодо збиття ворожих цілей будуть повідомлені згодом.
Обстріл України
Нагадаємо, що в ніч на 9 липня росіяни запустили по Україні велику кількість дронів, а також ракет. Зокрема, ворог піднімав у небо щонайменше МіГ-31К, але якщо вірити моніторинговим каналам, то були й інші літаки.
Унаслідок ворожої атаки вибухи гриміли в Києві, Харкові, Запоріжжі, але головною ціллю ворога був Луцьк. Там протягом усієї ночі було голосно.
Ближче до ранку мер міста Ігор Поліщук повідомив, що в Луцьку зафіксовано пожежі та пошкодження. Інформації про постраждалих не було.
"Є загоряння і пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів і пожежа на території одного з підприємств. Решта пошкоджень з'ясовуються", - написав він.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.