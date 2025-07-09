Пошкоджений дах та стіни будинку: перші наслідки атаки РФ по Хмельницькому району

В ніч на 9 липня росіяни масовано атакували західну частину України дронами та ракетами. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Також він уточнив, що інформації про травмованих не надходило. Як поінформував глава ОВА, доні щодо збиття ворожих цілей будуть повідомлені згодом.

"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 9 липня росіяни запустили по Україні велику кількість дронів, а також ракет. Зокрема, ворог піднімав у небо щонайменше МіГ-31К, але якщо вірити моніторинговим каналам, то були й інші літаки.

Унаслідок ворожої атаки вибухи гриміли в Києві, Харкові, Запоріжжі, але головною ціллю ворога був Луцьк. Там протягом усієї ночі було голосно.

Ближче до ранку мер міста Ігор Поліщук повідомив, що в Луцьку зафіксовано пожежі та пошкодження. Інформації про постраждалих не було.

"Є загоряння і пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів і пожежа на території одного з підприємств. Решта пошкоджень з'ясовуються", - написав він.

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