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Пошкоджений дах та стіни будинку: перші наслідки атаки РФ по Хмельницькому району

Середа 09 липня 2025 08:06
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Пошкоджений дах та стіни будинку: перші наслідки атаки РФ по Хмельницькому району Фото: інформації про травмованих не надходило (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 липня росіяни масовано атакували західну частину України дронами та ракетами. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - йдеться у повідомленні.

Також він уточнив, що інформації про травмованих не надходило. Як поінформував глава ОВА, доні щодо збиття ворожих цілей будуть повідомлені згодом.

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 9 липня росіяни запустили по Україні велику кількість дронів, а також ракет. Зокрема, ворог піднімав у небо щонайменше МіГ-31К, але якщо вірити моніторинговим каналам, то були й інші літаки.

Унаслідок ворожої атаки вибухи гриміли в Києві, Харкові, Запоріжжі, але головною ціллю ворога був Луцьк. Там протягом усієї ночі було голосно.

Ближче до ранку мер міста Ігор Поліщук повідомив, що в Луцьку зафіксовано пожежі та пошкодження. Інформації про постраждалих не було.

"Є загоряння і пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів і пожежа на території одного з підприємств. Решта пошкоджень з'ясовуються", - написав він.

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