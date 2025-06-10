Стало відомо про першу жертву нічної масованої атаки РФ на Київ

Атака на Україну

Вночі 10 червня 2025 року Росія вкотре здійснила масований ракетно-безпілотний обстріл українських міст, зокрема Києва та Одеси.

Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Водночас, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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