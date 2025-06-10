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Стало відомо про першу жертву нічної масованої атаки РФ на Київ

Фото: У Києві внаслідок атаки РФ загинула жінка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни завдали чергового масованого удару по Києву у ніч на 10 червня. Внаслідок ворожої атаки є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Внаслідок росіської атаки стало відомо про жертву в Оболонському районі Києва. Як повідомили, загинула жінка.

Цивільна інфраструктура знову стала мішенню російських ударів.

Як наголошують у військовій адміністрації, такі обстріли вкотре доводять, що ворог цілиться не у військові об’єкти, а у звичайних людей.

Атака на Україну

Вночі 10 червня 2025 року Росія вкотре здійснила масований ракетно-безпілотний обстріл українських міст, зокрема Києва та Одеси.

Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Водночас, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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