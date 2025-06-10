Стало известно о первой жертве ночной массированной атаки РФ на Киев

Атака на Украину

Ночью 10 июня 2025 года Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-беспилотный обстрел украинских городов, в частности Киева и Одессы.

Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

Подробнее о последствиях обстрела столицы - в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из самых больших ударов по Киеву.

В то же время, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

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