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Пошкоджено десятки будинків та авто: на Київщині показали наслідки масованого обстрілу

Вівторок 10 червня 2025 11:08
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Пошкоджено десятки будинків та авто: на Київщині показали наслідки масованого обстрілу Фото: наслідки ударів РФ по Київській області 10 червня (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника та поліцію Київщини.

Що відомо

Повітряна тривога в регіоні тривала майже сім годин. Сили ППО збивали ворожі цілі, однак уламки безпілотників завдали суттєвих пошкоджень інфраструктурі.

Фото: Атака РФ на Київщину 10 червня (t.me/kyivregionpolice)

Найбільших руйнувань зазнав Броварський район там пошкоджено 21 приватний будинок, п’ять автомобілів і два гаражних приміщення.

У Бориспільському районі сталася пожежа у приватному будинку, який вигорів повністю. Пошкоджено також дві багатоповерхівки, сім приватних будинків і два автомобілі.

Постраждав 57-річний чоловік - його доставили до лікарні з забоєм грудної клітки. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Фото: Атака РФ на Київщину 10 червня (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У Фастівському районі атака пошкодила приватний будинок і два авто, також було ліквідовано пожежу в ангарному приміщенні.
На Обухівщині пошкоджено два ангари.

Ліквідація наслідків

Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків. Місцева влада спільно з міжнародними партнерами працює над допомогою постраждалим.

"Працюємо разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти кожному власнику пошкоджених будинків", - зазначають у Київській ОВА.

За даними ДСНС, внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.

Фото: Атака РФ на Київщину 10 червня (t.me/dsns_telegram)

На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Атака на Україну

Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.

Що відомо про обстріл РФ на Київ 10 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того,у Харкові під завалами підприємства, зруйнованого внаслідок російського обстрілу 7 червня, рятувальники виявили тіло загиблого.

За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро осіб.

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