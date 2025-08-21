Стало відомо про першу жертву у Львові після масованої атаки РФ

Внаслідок масованої атаки росіян на Львів 21 серпня загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.
"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві - травмовані", - повідомив Козицький.
Крім того, пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють всі профільні служби.
Оновлено о 8.25
Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що внаслідок нічної атаки на місто загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Він уточнив, що один чоловік у важкому стані, зараз перебуває в операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження.
За словами мера, удар пошкодив десятки житлових будинків. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.
Оновлено о 8.40
У Львові стало відомо про третю постраждалу внаслідок нічної атаки.
За словами мера Андрія Садового, це жінка 38 років. Вона госпіталізована.
Як відомо, сьогодні вранці російській загарбники атакували Львів та область крилатими ракетами та ударними безпілотниками.
Також росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області. Станом на 08:00 відомом, що рятувальники займаються ліквідацією наслідків.
Місцева влада звернулась до містян із закликом закрити вікна. Це пов'язано із забрудненням повітря внаслідок ракетного удару РФ.
