Стало відомо про першу жертву у Львові після масованої атаки РФ

"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві - травмовані", - повідомив Козицький.

Крім того, пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють всі профільні служби.

Оновлено о 8.25

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що внаслідок нічної атаки на місто загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Він уточнив, що один чоловік у важкому стані, зараз перебуває в операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження.

За словами мера, удар пошкодив десятки житлових будинків. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

Оновлено о 8.40

У Львові стало відомо про третю постраждалу внаслідок нічної атаки.

За словами мера Андрія Садового, це жінка 38 років. Вона госпіталізована.