Стало відомо про першу жертву у Херсоні після удару РФ по мосту

Удари по мосту у Херсоні

Авіаудари по Корабельному району Херсона тривають з початку серпня. У суботу, 2 числа, російські війська скинули авіабомби на міст у мікрорайоні Корабел. Це значно ускладнило логістику для цивільних, і влада закликала мешканців евакуюватися.

Наступного дня, 3 серпня, окупанти повторно вдарили по тому ж мосту, імовірно, керованими авіабомбами (КАБами). За словами начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, було пошкоджено дорожнє полотно. Рух мостом наразі обмежений, але все ще можливий.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що поки триває робота спеціальної комісії, точно встановити тип боєприпасу неможливо.

Водночас, за розвідданими, російські війська наразі не мають сил для спроби форсувати Дніпро або штурмувати місто з цього напрямку.