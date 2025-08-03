Стало известно о первой жертве в Херсоне после удара РФ по мосту

В Корабельном районе Херсона продолжаются авиаудары со стороны российских войск. Это уже третий день подряд, когда город находится под огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Накануне был ранен один человек. По предварительным данным, сегодня в результате очередного удара погиб человек.
Отдельные удары пришлись по Островскому мосту - конструкция повреждена, но движение пока остается возможным.
В прифронтовом микрорайоне Корабел все еще находится около 1800 жителей, в том числе 187 маломобильных людей и 31 ребенок.
Местные власти готовят эвакуацию: уже привлечено 35 транспортных средств, включая кареты "скорой помощи" для транспортировки людей с ограниченной мобильностью.
Авиаудары по Корабельному району Херсона продолжаются с начала августа. В субботу, 2 числа, российские войска сбросили авиабомбы на мост в микрорайоне Корабел. Это значительно усложнило логистику для гражданских, и власти призвали жителей эвакуироваться.
На следующий день, 3 августа, оккупанты повторно ударили по тому же мосту, предположительно, управляемыми авиабомбами (КАБами). По словам начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько, было повреждено дорожное полотно. Движение по мосту пока ограничено, но все еще возможно.
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что пока идет работа специальной комиссии, точно установить тип боеприпаса невозможно.
В то же время, по разведданным, российские войска пока не имеют сил для попытки форсировать Днепр или штурмовать город с этого направления.