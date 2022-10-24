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Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури

Фото: На відбудову інфраструктури уряд надав регіонам 5 мільярдів гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Протягом останніх місяців український уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн на відновлення Києва. Загалом за останні місяці уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури", - зазначив посадовець.

Шмигаль вказав, що вже запущено програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше заявляв, що 90% об'єктів, зруйнованих під час війни, можна відбудувати за два роки.

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