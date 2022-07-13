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В МИУ назвали срок, за который можно отстроить 90% объектов после войны

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 12:08
В МИУ назвали срок, за который можно отстроить 90% объектов после войны Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (facebook com oleksandr kubrakov)
Автор: Наталия Гурковская

90% объектов, разрушенных во время войны можно отстроить за два года.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"У меня есть ощущение, что все равно большинство проектов можно выполнить до двух лет. Есть организационные возможности, возможности нашей отрасли и международных партнеров. Без партнеров это точно не будет происходить, они все тоже к этому готовятся. Большинство несложных объектов, а таких где-то 90% будет, можно сделать за срок до двух лет", - сказал он.

По словам Кубракова, предварительный ущерб из-за войны в Украине можно оценить в 95 млрд долларов.

"Цифры достаточно предварительные. Мы еще не понимаем реальную степень разрушений на прифронтовых территориях или временно неконтролируемых. И основная часть разрушений – это все-таки жилье, многоквартирные и частные дома. Кроме того, это и социальные объекты, больницы, госпитали и так далее. На транспортную инфраструктуру приходится, наверное, 30% от общего объема ущерба, который мы уже имеем", - рассказал министр.

По мнению Кубракова, дело стоит больше не в сроках, а в финансировании.

"Первое и самое главное - финансовые ресурсы. Финансирование должно быть понятное, ритмичное и прозрачное. Второе - вопрос процедур, как это будет происходить. Ведь основная проблема, с которой мы боролись ранее - сложные длинные закупки, оспаривания в Антимонопольном комитете и судебные процессы… Говорить о каком-то масштабном восстановлении и строительстве пока не приходится. Мне кажется, сейчас вопрос больше в том, как нам всем прожить этот период войны с минимальными потерями для экономики и людей, обеспечивая те задачи, которые нам нужны прежде всего", - объяснил он.

Детальнее об этом читайте в интервью министра РБК-Украина: Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи.

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