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Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры

Фото: На восстановление инфраструктуры правительство предоставило регионам 5 миллиардов гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В последние месяцы украинское правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Выделили дополнительные 300 млн грн на восстановление Харькова и Харьковской области и 37 млн грн на восстановление Киева. Всего за последние месяцы правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры", - отметил чиновник.

Шмигаль указал, что уже запущена программа "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности, что позволит направлять его средства на восстановление поврежденных жилых зданий.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее заявлял, что 90% разрушенных во время войны объектов можно отстроить за два года.

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