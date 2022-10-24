ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури

Новость на русском →
Понеділок 24 жовтня 2022 02:19
Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури Фото: На відбудову інфраструктури уряд надав регіонам 5 мільярдів гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Протягом останніх місяців український уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн на відновлення Києва. Загалом за останні місяці уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури", - зазначив посадовець.

Шмигаль вказав, що вже запущено програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше заявляв, що 90% об'єктів, зруйнованих під час війни, можна відбудувати за два роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції