Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури
Протягом останніх місяців український уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн на відновлення Києва. Загалом за останні місяці уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури", - зазначив посадовець.
Шмигаль вказав, що вже запущено програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше заявляв, що 90% об'єктів, зруйнованих під час війни, можна відбудувати за два роки.
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