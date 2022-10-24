ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 02:19
Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры Фото: На восстановление инфраструктуры правительство предоставило регионам 5 миллиардов гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В последние месяцы украинское правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Выделили дополнительные 300 млн грн на восстановление Харькова и Харьковской области и 37 млн грн на восстановление Киева. Всего за последние месяцы правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры", - отметил чиновник.

Шмигаль указал, что уже запущена программа "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности, что позволит направлять его средства на восстановление поврежденных жилых зданий.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее заявлял, что 90% разрушенных во время войны объектов можно отстроить за два года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
"На воре шапка горит": Резников резко ответил на заявления РФ о "грязной бомбе"
"На воре шапка горит": Резников резко ответил на заявления РФ о "грязной бомбе"
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции