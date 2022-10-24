Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры

В последние месяцы украинское правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Выделили дополнительные 300 млн грн на восстановление Харькова и Харьковской области и 37 млн грн на восстановление Киева. Всего за последние месяцы правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры", - отметил чиновник.

Шмигаль указал, что уже запущена программа "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности, что позволит направлять его средства на восстановление поврежденных жилых зданий.