Стало відомо, коли відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн"

Нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вересні. Його підготовка вже розпочалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram.
Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Глави Міноборони обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції. Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі", - зазначив Шмигаль.
Міністри оборони говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Шмигаль очікує, що Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List.
Завдяки цьому механізму країни-члени НАТО та партнери мають можливість фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески.
Нагадаємо, останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.
Також стало відомо, що США запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.
Крім того, про надання додаткових пакетів допомоги оголосили Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія і Швеція.