Стало відомо, коли відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн"

Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Глави Міноборони обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції. Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі", - зазначив Шмигаль.

Міністри оборони говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Шмигаль очікує, що Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List.

Завдяки цьому механізму країни-члени НАТО та партнери мають можливість фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески.