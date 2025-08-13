RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Стало известно, когда состоится новое заседание в формате "Рамштайн"

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в сентябре. Его подготовка уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Главы Минобороны обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".

"Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции. Поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи", - отметил Шмыгаль.

Министры обороны говорили также о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Шмыгаль ожидает, что Британия будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List.

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры имеют возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

 

Последний "Рамштайн"

Напомним, последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Также стало известно, что США запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины.

Кроме того, о предоставлении дополнительных пакетов помощи объявили Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияДенис ШмыгальВстреча Рамштайн