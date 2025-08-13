Стало известно, когда состоится новое заседание в формате "Рамштайн"

Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Главы Минобороны обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".

"Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции. Поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи", - отметил Шмыгаль.

Министры обороны говорили также о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Шмыгаль ожидает, что Британия будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List.

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры имеют возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.