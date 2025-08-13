Стало известно, когда состоится новое заседание в формате "Рамштайн"

Новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в сентябре. Его подготовка уже началась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.
Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Главы Минобороны обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".
"Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции. Поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи", - отметил Шмыгаль.
Министры обороны говорили также о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Шмыгаль ожидает, что Британия будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List.
Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры имеют возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
Напомним, последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.
Также стало известно, что США запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины.
Кроме того, о предоставлении дополнительных пакетов помощи объявили Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.