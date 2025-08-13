ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стало відомо, коли відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн"

Київ, Середа 13 серпня 2025 15:46
UA EN RU
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн" Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вересні. Його підготовка вже розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram.

Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Глави Міноборони обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції. Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі", - зазначив Шмигаль.

Міністри оборони говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Шмигаль очікує, що Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List.

Завдяки цьому механізму країни-члени НАТО та партнери мають можливість фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Останній "Рамштайн"

Нагадаємо, останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

Також стало відомо, що США запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.

Крім того, про надання додаткових пакетів допомоги оголосили Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія і Швеція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Денис Шмигаль Зустріч Рамштайн
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія