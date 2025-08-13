Стало відомо, коли відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн"

Нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вересні. Його підготовка вже розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram.

Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Глави Міноборони обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн". "Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції. Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі", - зазначив Шмигаль. Міністри оборони говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Шмигаль очікує, що Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List. Завдяки цьому механізму країни-члени НАТО та партнери мають можливість фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески.