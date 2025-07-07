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Стало відомо, коли відбудеться інавгурація нового президента Польщі

Польща, Понеділок 07 липня 2025 22:40
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Стало відомо, коли відбудеться інавгурація нового президента Польщі Фото: новообраний президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила пресслужба канцелярії парламенту Польщі у соцмережі Х.

Як повідомляється, голова польського Сейму Шимон Головня в понеділок, 7 липня, підписав постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним президентом Республіки Польща".

Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня 2025 року о 10:00.

Навроцький переміг на виборах президента Польщі

Нагадаємо, 2 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький.

Водночас його опонент - представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський - набрав 49,11% голосів.

Після перемоги на виборах Навроцький заявив, що очікує на продовження тісного партнерства Польщі з Україною. Він також підкреслив важливість вирішення складних історичних питань між двома державами.

Варто зазначити, що перед другим туром президентських виборів, Навроцький погодився не пускати Україну в НАТО в обмін на підтримку лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Але після виборів Навроцький перестав категорично відкидати членство України. Він просто констатував факт, що Україна не може стати частиною Альянсу, поки вона воює з Росією. Тому, за його словами, поки що це питання немає сенсу обговорювати.

Нещодавно Навроцький заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Коли саме відбудеться така зустріч - поки що невідомо.

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Польща инаугурация Кароль Навроцький
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