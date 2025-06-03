Навроцький очікує продовження тісного партнерства з Україною

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький очікує на продовження тісного партнерства з Україною. Він також підкреслив важливість вирішення складних історичних питань між двома державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Навроцького у соцмережі Х .

"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", - відповів Навроцький на привітання президента України Володимира Зеленського.

Він також наголосив на ролі Польщі як одного з найвідданіших союзників України в протистоянні російській агресії.

"Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми", - зазначив Навроцький.

Новообраний президент Польщі висловив сподівання на подальшу спільну роботу задля зміцнення двосторонніх відносин.

"Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", - наголосив він.