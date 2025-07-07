Стало известно, когда состоится инаугурация нового президента Польши

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принятия присяги на заседании парламента.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила пресс-служба канцелярии парламента Польши в соцсети Х .

Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа 2025 года в 10:00.

Как сообщается, председатель польского Сейма Шимон Головня в понедельник, 7 июля, подписал постановление о созыве парламента "для принесения присяги новоизбранным президентом Республики Польша".

Навроцкий победил на выборах президента Польши

Напомним, 2 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

В то же время его оппонент - представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский - набрал 49,11% голосов.

После победы на выборах Навроцкий заявил, что ожидает продолжения тесного партнерства Польши с Украиной. Он также подчеркнул важность решения сложных исторических вопросов между двумя государствами.

Стоит отметить, что перед вторым туром президентских выборов, Навроцкий согласился не пускать Украину в НАТО в обмен на поддержку лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена.

Но после выборов Навроцкий перестал категорически отвергать членство Украины. Он просто констатировал факт, что Украина не может стать частью Альянса, пока она воюет с Россией. Поэтому, по его словам, пока что этот вопрос нет смысла обсуждать.

Недавно Навроцкий заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда именно состоится такая встреча - пока неизвестно.

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