UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, коли Україна та Ізраїль обговорять запит на поставку ППО

Фото: стало відомо, коли Україна та Ізраїль обговорять запит на поставку ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід обговорять запит України на поставку Ізраїлем систем ППО 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

При цьому високопоставлений співробітник Служби безпеки, ім'я якого не називається, сумнівається, що розмова Кулеби та Лапіда змінить позицію Єрусалиму.

Так, Ізраїль опирався наданню Києву оборонної чи наступальної зброї, намагаючись захистити свої делікатні відносини з Москвою.

Нагадаємо, що сьогодні Кулеба заявив, що Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО.

До цього міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай говорив, що настав час надати Україні таку військову допомогу, як США та НАТО, особливо на тлі інформації про передачу Іраном ракет класу "земля-земля" Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльПВО