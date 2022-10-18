Стало известно, когда Украина и Израиль обсудят запрос на поставку ПВО

При этом высокопоставленный сотрудник Службы безопасности, имя которого не называется, сомневается, что разговор Кулебы и Лапида изменит позицию Иерусалима.

Так, Израиль сопротивлялся предоставлению Киеву оборонительного или наступательного оружия, пытаясь защитить свои деликатные отношения с Москвой.

Напомним, сегодня Кулеба заявил, что Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО.

До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай говорил, что пора оказать Украине такую военную помощь, как США и НАТО, особенно на фоне информации о передаче Ираном ракет класса "земля-земля" России.

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