Стало відомо, коли розпочнуть будувати національне військове кладовище у Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна в ефірі телемарафону.

"Невеликі ескізи та начерки є. Ми плануємо зробити його на кшталт Арлінгтонського кладовища (у передмісті Вашингтона, США - ред). Усі нормативно-правові акти ухвалені Кабінетом міністрів щодо одноманітності поховань, одноманітності надгробних табличок", - заявив Порхун.

Заступник міністра пояснив, що буде оголошено архітектурний конкурс, після чого план-проєкт меморіального кладовища, який переможе, опублікують.

Порхун зазначив, що детального кошторису поки немає, його напишуть після вибору проєкту. Поки що на передпроєктну документацію та на перші кроки в бюджеті закладено 32 мільйони гривень.

Національне військове меморіальне кладовище планували розмістити на території урочища "Лиса Гора" в Києві.