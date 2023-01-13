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Стало відомо, коли розпочнуть будувати національне військове кладовище у Києві

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Київ, П'ятниця 13 січня 2023 17:16
Стало відомо, коли розпочнуть будувати національне військове кладовище у Києві Фото: Стало відомо, коли розпочнуть будувати національне військове кладовище у Києві (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Будівництво національного військового меморіального кладовища у Києві планують розпочати навесні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна в ефірі телемарафону.

"Невеликі ескізи та начерки є. Ми плануємо зробити його на кшталт Арлінгтонського кладовища (у передмісті Вашингтона, США - ред). Усі нормативно-правові акти ухвалені Кабінетом міністрів щодо одноманітності поховань, одноманітності надгробних табличок", - заявив Порхун.

Заступник міністра пояснив, що буде оголошено архітектурний конкурс, після чого план-проєкт меморіального кладовища, який переможе, опублікують.

Порхун зазначив, що детального кошторису поки немає, його напишуть після вибору проєкту. Поки що на передпроєктну документацію та на перші кроки в бюджеті закладено 32 мільйони гривень.

Національне військове меморіальне кладовище планували розмістити на території урочища "Лиса Гора" в Києві.

Нагадаємо, що у вівторок, 04 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища в Україні.

Наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

Вже у вересні у Пентагоні заявили, що за шість місяців повномасштабної війни Росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими.

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