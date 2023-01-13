Стало известно, когда начнут строить национальное военное кладбище в Киеве
Строительство национального военного мемориального кладбища в Киеве планируется начать весной 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра по делам ветеранов Украины Александра Порхуна в эфире телемарафона.
"Небольшие эскизы и наброски есть. Мы планируем сделать его вроде Арлингтонского кладбища (в пригороде Вашингтона, США – ред). Все нормативно-правовые акты приняты Кабинетом министров относительно единообразия захоронений, единообразия надгробных табличек", - заявил Порхун.
Замминистра пояснил, что будет объявлен архитектурный конкурс, после чего план-проект победившего мемориального кладбища опубликуют.
Порхун отметил, что детальной сметы пока нет, ее напишут после выбора проекта. Пока что на предпроектную документацию и первые шаги в бюджете заложено 32 миллиона гривен.
Национальное военное мемориальное кладбище планировалось разместить на территории урочища "Лысая Гора" в Киеве.
Напомним, что во вторник, 04 октября, Кабинет министров Украины принял решение о создании военного кладбища в Украине.
В конце августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны России погибли около 9 тысяч украинских военнослужащих.
Уже в сентябре в Пентагоне заявили, что за шесть месяцев полномасштабной войны России против Украины наше государство потеряло десятки тысяч своих защитников погибшими и ранеными.
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