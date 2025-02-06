Стало відомо, коли почнуться перші поховання на Національному військовому кладовищі

У Київській області створюють Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). Попри те, що його будівництво неодноразово переносили, вже є інформація про терміни, в які там можуть відбутись перші поховання.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Боротьба за пам'ять. Як будують національне військове кладовище і коли почнуть поховання".
Будівництво Національного військового меморіального кладовища неодноразово відкладали або ж переносили з різних причин, відтак перші поховання загиблих військових, заплановані на другу половину 2024 року, також були відстрочені.
Колишній в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в інтерв'ю РБК-Україна раніше нагадував, що під час війни "гинуть багато хлопців і дівчат". Крім того, велика кількість їхніх родин - вимушені переселенці.
"Вони не можуть вдома поховати своїх близьких. Вони прах тримають в себе вдома, живуть з ним. Є багато тіл в рефрижераторах. Це питання потрібно вирішувати", - розповідав він восени 2024 року.
Тим часом у державній установі "НВМК" РБК-Україна повідомили, що військове меморіальне кладовище має бути відкрите для поховань полеглих Захисників і Захисниць вже в цьому році. За словами експертів, це - пріоритетна задача на 2025 рік.
"Перші поховання і перепоховання будуть здійснюватися одразу після завершення будівельних робіт, введення в експлуатацію першого пускового комплексу першої черги будівництва НВМК та отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта", - розповіли у прес-службі держустанови.
У цьому ж таки 2025 році планують завершити всю першу чергу будівництва та почати будівництво другої. При цьому перша черга розділена на два пускові комплекси:
У межах другої черги планують облаштувати сектори поховань та спорудити крематорій, колумбарні стіни, монументи, автостоянки, а також меморіальну будівлю та інженерні мережі.
Нагадаємо, 18 липня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №11271, покликаний врегулювати низку важливих питань щодо здійснення почесного військового поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі.
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