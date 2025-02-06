Стало известно, когда начнутся первые захоронения на Национальном военном кладбище

Когда могут быть первые захоронения на Национальном военном кладбище

Строительство Национального военного мемориального кладбища неоднократно откладывали или переносили по разным причинам, поэтому первые захоронения погибших военных, запланированные на вторую половину 2024 года, также были отсрочены.

Бывший и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун в интервью РБК-Украина ранее напоминал, что во время войны "гибнут много парней и девушек". Кроме того, большое количество их семей - вынужденные переселенцы.

"Они не могут дома похоронить своих близких. Они прах держат у себя дома, живут с ним. Есть много тел в рефрижераторах. Этот вопрос нужно решать", - рассказывал он осенью 2024 года.

Тем временем в государственном учреждении "НВМК" РБК-Украина сообщили, что военное мемориальное кладбище должно быть открыто для захоронений павших Защитников и Защитниц уже в этом году. По словам экспертов, это - приоритетная задача на 2025 год.

"Первые захоронения и перезахоронения будут осуществляться сразу после завершения строительных работ, введения в эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди строительства НВМК и получения сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта", - рассказали в пресс-службе госучреждения.

В этом же 2025 году планируют завершить всю первую очередь строительства и начать строительство второй. При этом первая очередь разделена на два пусковых комплекса:

первый состоит из секторов захоронений, колумбарных стен, открытой автостоянки, подъездной дороги, искусственного водоема, локального очистного сооружения и площадок для сбора мусора;

второй - из секторов захоронений, административного здания, мемориала, дома траура, остановки общественного транспорта, магазина ритуальных атрибутов, ангара, центральной площади, автостоянки и инженерных сетей.

В рамках второй очереди планируют обустроить секторы захоронений и построить крематорий, колумбарные стены, монументы, автостоянки, а также мемориальное здание и инженерные сети.