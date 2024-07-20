Почесне поховання на військовому меморіальному кладовищі: що змінила Рада і коли запрацює закон

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей закон і що саме зміниться в Україні після набуття ним чинності, а також що варто знати про Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

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Що змінює схвалений Радою закон

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту №11271 є врегулювання питань щодо:

здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі

поховання осіб, оголошених судом померлими (з числа тих, хто захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України), без їхнього тіла (останків, праху)

Тобто зміни, які будуть внесені до низки законів України, повинні забезпечити здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у коментарі РБК-Україна підтвердив, що цей законопроект вносить зміни до низки законів.

"У першу чергу - про поховання та поховальну справу. Ту частину, що стосується Національного військового меморіального кладовища. І далі він вносить зміни до 18 додатку статуту гарнізонної та вартової служб", - зауважив експерт.

Перша зміна - документ фіксує можливість того, що окрім військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на почесне поховання на НВМК мають право також поліцейські, які це здійснювали .

"Це просто технічно, воно якось так випало з цих категорій. Відповідно цей закон виправив цю деталь. Тим паче це - дуже важливо, оскільки перший сектор цього кладовища має в цьому році розпочати роботу. І тому важливо зараз всі ці нюанси технічні виправити до того, як він почне працювати", - пояснив спеціаліст.

Другий важливий нюанс - фактично цей закон встановлює можливість поховання на території НВМК осіб, які оголошені судом померлими - з тих, хто захищав незалежність і суверенітет, і зник безвісти (не стало їхнього тіла).

"По проходженню певного часу зниклі безвісти особи оголошуються судом померлими. І, відповідно, на їх честь на території НВМК можуть бути створені так звані кенотафи - символічні надгробки без безпосереднього поховання тіла", - пояснив очільник Інституту нацпам'яті.

Він додав, що це - важлива історія, тому що вона вшановує тих людей, які віддали своє життя та зникли безвісти. Відповідно, вони теж мають право бути вшановані на найголовнішому військовому меморіальному кладовищі країни.

Дробович зауважив, що третя - найбільша зміна.

"Згідно з діючим законом на військовому меморіальному кладовищі не можуть бути перепоховані всі, хто раніше загинув. Адже це занадто велика категорія людей, щонайменше за 10 років війни. Відповідно, закон регулює, що перепохованими на НВМК можуть бути Герої України, або військовослужбовці, які поховані та отримали звання Героя України", - розповів він.

Відповідно, при процедурі перепоховання, щодо перепохованих має бути також здійснений військовий поховальний ритуал.

"Крім того, до статуту гарнізонної служби ось це доповнення, що вноситься, передбачає проведення поховального ритуалу за спеціальною церемонією - якраз для перепоховання урн на НВМК. Тобто тих, хто був кремований", - зазначив фахівець.

Він уточнив, що це - важливий додаток (тому що раніше його не було у статуті гарнізонної та вартової служб), який визначає порядок здійснення військового поховального ритуалу.

"Тому це важливо. Ось ці три найважливіші доповнення, що вносить цей закон", - зауважив Дробович.

Яким є військовий поховальний ритуал

Голова Українського інституту національної пам'яті нагадав, що військовий поховальний ритуал - це те, що "люди часто у фільмах якихось бачать американських чи європейських, коли відбувається поховання".

"Так само в Україні він був запроваджений нещодавно. Ми, до речі, фахівці Українського інституту національної пам'яті, теж долучились до створення цього ритуалу. Коли є, відповідно, сурмач, барабанники, салютна команда, розгортання - згортання прапора над могилою... Власне ось це і є військовий поховальний ритуал", - наголосив експерт.

Він додав, що тепер такий ритуал передбачений до реалізації у випадку не тільки поховання традиційним способом, але й у випадку захоронення урн.

Згідно зі схваленим законом, військовий поховальний ритуал - це процедура урочистого віддання військових почестей під час поховання (перепоховання) загиблих (померлих) військовослужбовців та інших осіб.

Водночас у статуті гарнізонної та вартової служб ЗСУ, затвердженому відповідним законом, зазначається, що військовий поховальний ритуал за спеціальною церемонією включає організацію:

проведення вшанування

прощання

транспортування

поховання (кремації) тіла загиблого (померлого) військовослужбовця чи іншої особи

Для організації військового поховального ритуалу за спеціальною церемонією начальник відповідного гарнізону або керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призначає почет (у складі, визначеному пунктом 7 порядку проведення військового поховального ритуалу).

Проект закону №11271 доповнює статут статтею щодо порядку дій почту під час поховання урни з прахом загиблого (померлого) військовослужбовця та іншої особи за загальною та спеціальною церемонією.

Так, на місці поховання почет (крім поховальної групи), шикується фронтом до могили чи колумбарію на відстані 5-20 метрів від неї.

Урну з прахом проносять у тиші до місця поховання та за наказом керівника почту встановлюють на спусковий механізм чи спеціальну підставку для урни з прахом.

Салютна команда салютує трьома залпами холостими патронами.

З першим залпом салюту барабанщик та сурмач виконують сигнал № 2 для віддання військових почестей "Шана".

Після цього керівник почту, звертаючи погляд на урну з прахом перед собою, повільно прикладає руку до головного убору.

У разі поховання урни з прахом в колумбарії, керівник почту дає команду поховальній групі помістити урну з прахом у колумбарну нішу.

Керівник почту дає команду поховальній групі стати у стрій поряд із салютним відділенням.

Прапороносна група з Державним Прапором України, сурмач, барабанщик та салютне відділення на чолі з керівником почту залишають місце поховання.

За потреби священнослужитель здійснює релігійний обряд, урну з прахом поміщають у могилу.

Кого ховатимуть на НВМК

У схваленому Верховною Радою проекті закону йдеться про те, що на Національному військовому меморіальному кладовищі зможуть бути поховані:

військовослужбовці та поліцейські, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

військовослужбовці, що загинули під час виконання ними обов'язків військової служби (проходження служби)

учасники бойових дій (визначені абзацом другим пункту 2, пунктами 19-25 частини першої статті 6 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту")

особи з інвалідністю, що загинули внаслідок війни (визначені пунктами 1, 11-16 частини другої статті 7 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

військовослужбовці Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, інших утворених відповідно до українського законодавства військових формувань - які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії

борці за незалежність України у XX столітті (визначені пунктами 1-14 статті 1 закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті"

померлі вищі та старші офіцери, звільнені з військової служби з правом носіння військової форми одягу, ветерани війни та військової служби, які проходили військову службу у ЗСУ, Службі зовнішньої розвідки, СБУ, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Управлінні державної охорони, інших утворених відповідно до українського законодавства військових формуваннях, органах спеціального призначення з правоохоронними функціями

Основне про проект закону

Проект закону №11271 щодо забезпечення здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі було зареєстровано у Верховній Раді 17 травня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Артем Дубнов, Микита Потураєв, Ірина Констанкевич, Олександра Устінова, Андрій Боблях, Павло Фролов, Єлізавета Богуцька, Андрій Клочко, Олександр Дануца та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

Проект закону №11271 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

18 липня парламент ухвалив законопроект за основу (260 голосами) та в цілому (265 голосами) - з урахуванням пропозицій комітету.

У прикінцевих положеннях документа уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Коли НВМК "запустять" в роботу

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) - загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Ідея створення НВМК націлена на створення цілісного та унікального меморіального комплексу, який реалізує фундаментальні засади державної політики у цій сфері.

У межах комплексу буде створене не лише кладовище з усіма необхідними ритуальними спорудами, але й музейний комплекс.

В цілому на території НВМК - як єдиного меморіального комплексу - планують створені такі зони:

меморіально-церемоніальна - центральна головна площа (для проведення церемоніальних та комеморативних заходів)

меморіально-поховальна - поля почесних поховань, колумбарії, крематорій (зона розміщення поховань)

меморіально-просвітницька - музейно-виставковий комплекс (для проведення культурно-освітніх програм, експонування виставок)

меморіально-наукова - Центр дослідження російсько-української війни (простір для проведення наукової діяльності)

меморіально-рекреаційна - зелені насадження ("дерева пам’яті") та зони для вшанування пам'яті родичами та близькими полеглих

адміністративно-господарська - зона розміщення адміністративних та допоміжних господарсько-технічних служб (для забезпечення функціонування меморіального комплексу)

Орієнтовний загальний вид на Національне військове меморіальне кладовище (ілюстрація: ДУ "НВМК")

Голова Українського інституту національної пам'яті зазначив, що коли саме буде відкрито повноцінний комплекс - сказати зараз важко.

"Тому що там, де архітектура, то це на декілька років будівництва", - уточнив він.

Водночас Дробович розповів, що прем'єр-міністр дав доручення - щоб у цьому році був відкритий перший пусковий комплекс першого сектору. Відповідно, перші поховання мають бути здійснені вже в цьому році.

"Я говорив попередньо з будівельниками, нещодавно вийшов із державної експертизи проект робочої документації кладовища. Це означає, що якщо нормальною буде інтенсивність будівельних робіт і використаний буде цей час, цей сезон, і відбудуться всі закупівлі належним чином і швидко, то, в принципі, за декілька місяців він може бути, цей сектор, створений", - пояснив експерт.

Він визнав, що всі сподіваються, що "це стане вже восени реальністю і там почнуть відбуватися перші поховання".

Водночас фахівець зауважив, що все не виглядатиме одразу так, як на ескізах.

"Тому що після перших поховань там, відповідно, є процедура осідання ґрунту. Не одразу встановлюються меморіальні таблиці і так далі", - пояснив він.

Отже, один із організованих секторів НВМК, може бути придатним до належного поховання вже восени.

"Принаймні є таке доручення прем'єр-міністра. І є всі підстави вважати, що це так і станеться", - підсумував Дробович.