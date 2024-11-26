Стало відомо, коли в Києві розпочнуть продавати ялинки

Що відомо про ялинкові ярмарки у Києві

"На підставі районних пропозицій державних адміністрацій та комунальних підприємств Києва, підпорядкованих Департаменту, сформовано адресний перелік сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у столиці, який направили на затвердження заступнику КМДА", – повідомили у Департаменті.

Також у відомстві зазначили, що ялинкові ярмарки працюватимуть із 5 по 31 грудня, а їх монтаж розпочнеться уже 3-4-го.

"Затверджений сезонний перелік ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев буде розміщено на офіційному порталі Києва", – наголосили у Департаменті.

Які ціни на ялинки цьогоріч в Україні

У Столичному лісовому офісі повідомили, що зараз очікують даних щодо цін на ялинки, ця інформація має надійти до 30 листопада.

"Зараз чекаємо ціни від реалізаторів. Порівняно із минулим роком ціна не сильно зросте", – відповіли у Столичному лісовому офісі на запит РБК-Україна.

У деяких регіонах України уже оголосили, за скільки продаватимуть ялинки цьогоріч. Подільський лісовий офіс повідомив, що для продажу підготували 20 тисяч новорічних дерев на Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині.

Ціни на ялинки (у згаданих регіонах):

ялина – від 120 до 190 грн за метр (з ПДВ)

сосна – від 120 до 170 грн за метр (з ПДВ)

Як перевірити, що ялинку продають легально

У лісництвах закликають українців купувати ялинки тільки на спеціалізованих ярмарках, де реалізують деревця легально.

"Придбавши офіційно заготовлене дерево, ви не тільки отримуєте якісну продукцію, але й підтримуєте економіку країни. Кошти від продажу таких ялинок спрямовуються на розвиток лісового господарства та наповнення місцевого і державного бюджетів", – заявили у Подільському лісовому офісі.

Там порадили під час покупки перевіряти наявність на ялинці бирки зі штрих-кодом. Кожне новорічне дерево повинно бути промаркована. Перевірити код можна на сайті.

Також слід перевірити документи на дерево – у продавця має бути накладна з лісництва та дозвільні документи на торгівлю.