ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Коли у Вінниці почнуть продавати ялинки та де їх можна купити: список локацій

Вінниця, Понеділок 25 листопада 2024 11:22
UA EN RU
Коли у Вінниці почнуть продавати ялинки та де їх можна купити: список локацій Фото: міська рада Вінниці затвердила порядок продажу новорічної атрибутики (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Вінниці сезон продажів ялинок до різдвяних та новорічних свят триватиме з 14 грудня по 31 грудня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Вінницьку міську раду.

Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив перелік локацій, де продаватимуть ялини та святкові прикраси.

З 14 грудня по 31 грудня 2024 року мешканці та гості міста матимуть змогу придбати новорічну атрибутику у зручних для них місцях.

Адреси точок продажу:

  • вул. Келецька, біля ТЦ "Вишенька";
  • вул. Пирогова, площа перед ринком "Урожай";
  • пр. Юності, територія навпроти магазину "Грош Експрес";
  • пл. Привокзальна, територія біля ринку "Привокзальний-2"
  • вул. Київська, зупинка тролейбуса "Водоканал», територія біля кіоску "Преса";
  • вул. Київська, територія біля зупинки тролейбуса "вул. Георгія Нарбута";
  • вул. Левка Лук’яненка, територія біля буд. №35;
  • вул. Брацлавська, територія навпроти будинку "Прозорий офіс №3", біля магазину "Продукти".

Порядок продажу новорічної атрибутики

Відповідальність за підтримку порядку та чистоти на місцях торгівлі покладено на підприємців, які проводять реалізацію продукції.

Міська рада закликає суб’єктів господарювання забезпечити естетичний вигляд торговельних точок та дотримуватись екологічних норм під час роботи.

Департаменту адміністративних послуг міської ради доручено забезпечити прийом заяв від суб’єктів господарювання та підготовку нормативних документів згідно з чинним порядком використання об’єктів благоустрою для сезонної торгівлі та проведення рекламних чи промоційних акцій, а також ярмарків на території Вінницької міської територіальної громади.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови С. Тимощука.

Нагадаємо,що сезон продажу ялинок до різдвяних і новорічних свят у Тернополі стартуватиме 4 грудня.

Крім того, традиційно в Києві новорічну ялинку відкривають на День Святого Миколая - 6 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рік Вінниця
NEWS
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського