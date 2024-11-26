Стало известно, когда в Киеве начнут продавать елки

Что известно о елочных ярмарках в Киеве

"На основании районных предложений государственных администраций и коммунальных предприятий Киева, подчиненных Департаменту, сформирован адресный перечень сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в столице, который направили на утверждение заместителю КГГА", – сообщили в Департаменте.

Также в ведомстве отметили, что елочные ярмарки будут работать с 5 по 31 декабря, а их монтаж начнется уже 3-4-го.

"Утвержденный сезонный перечень ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев будет размещен на официальном портале Киева", – отметили в Департаменте.

Какие цены на елки в этом году в Украине

В Столичном лесном офисе сообщили, что сейчас ожидают данные по ценам на елки, эта информация должна поступить до 30 ноября.

"Сейчас ждем цены от реализаторов. По сравнению с прошлым годом цена не сильно вырастет", – ответили в Столичном лесном офисе на запрос РБК-Украина.

Добавим, что в некоторых регионах Украины уже объявили, за сколько будут продавать елки в этом году. Подольский лесной офис сообщил, что для продажи подготовили 20 тысяч новогодних деревьев в Черновецкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Цены на елки (в упомянутых регионах):

ель – от 120 до 190 грн за метр (с НДС)

сосна – от 120 до 170 грн за метр (с НДС)

Как проверить, что елку продают легально

В лесничествах призывают украинцев покупать елки только на специализированных ярмарках, где реализуют деревца легально.

"Приобретя официально заготовленное дерево, вы не только получаете качественную продукцию, но и поддерживаете экономику страны. Средства от продажи таких елок направляются на развитие лесного хозяйства и наполнение местного и государственного бюджетов", – заявили в Подольском лесном офисе.

Там посоветовали при покупке проверять наличие на елке бирки со штрих-кодом. Каждое новогоднее дерево должно быть промаркировано. Проверить код можно на сайте.

Также следует проверить документы на дерево – у продавца должна быть накладная лесничества и разрешительные документы на торговлю.