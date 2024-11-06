Новорічні свята 2025: у КМДА відповіли, чи планують ставити ялинку на Софійській площі

Департамент культури Києва цьогоріч не планує проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи на відкритих локаціях міста. А рішення щодо можливості встановлення ялинки на Софійській площі ухвалять лише на наприкінці листопада.

Про це РБК-Україна повідомили в Департаменті культури КМДА.

Що відомо про новорічно-різдвяні заходи у столиці

Зважаючи на дію Закону України "Про правовий режим воєнного стану", п. 1 Протоколу № 4 Ради оборони міста Києва, а також звернення СБУ до Департаменту про посилення заходів безпеки, Департамент не планує проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи – культурно-мистецькі проекти, концерти, народні гуляння на відкритих локаціях столиці.

"Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації", – пояснили у Департаменті.

Там також зазначили, що з міркувань безпеки узагальнена програма різдвяних та новорічних заходів не оприлюднюватиметься та не анонсуватиметься у медіа і соціальних мережах.

"Питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин", – повідомили у відомстві.

Якою може бути ялинка 2024-2025

У жовтні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявили, що організатори уже створили концепцію для головної ялинки країни й подали її для узгодження в КМДА.

За попередньою інформацією, вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом. Також на святковій локації можна буде задонатити на ЗСУ. Більше деталей концепції не розкрили.

Якою була ялинка торік

Торік у Києві на Софіївській площі традиційно встановили новорічну ялинку, вогні на ній запалили 6 грудня – до Дня святого Миколая за новим церковним календарем. Ялинка простояла до 10 січня.

Новорічно-різдвяне дерево прикрасили іграшками у формі сердець, блакитного та жовтого кольорів, а на верхівці встановили Герб України. Тема локації була – "Хоробрі серця", її присвятили нашим захисникам.

На святковій локації не було традиційних ярмарків із сувенірами та фуд-кортів. Натомість були встановлені патріотичні фотозони у вигляді серця, біля яких були ялинки із синьо-жовтими іграшками. Також кожен відвідувач міг зробити донат на ЗСУ і забрати собі прикрасу на згадку.

Наголосимо, що торік головну ялинку країни встановили за кошти меценатів, аби не витрачати гроші з місцевого бюджету.

Головна ялинка країни у 2024 році (фото: Вечірній Київ/Даша Гришина)