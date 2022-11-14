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Стало відомо, коли у Херсоні відновлять інтернет

Фото: стало відомо, коли у Херсоні відновлять інтернет (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні обіцяють відновити інтернет у всіх частинах міста протягом 14-15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову.

"Starlink працює, в нас люди ловлять інтернет, але сьогодні обіцяють нам вже запустити постійний інтернет. Він почне з'являтися після обіду і завтра по усіх частинах нашого міста - не лише у центрі", - сказала вона.

Лугова також зазначила, що у Херсоні починають працювати комунальні підприємства. Вони намагатимуться відновити водопостачання та забезпечити місто електроенергією найближчим часом.

Зазначимо, що у Херсоні вже відновив роботу мобільний оператор Vodafonе. У центрі міста також доступний зв'язок та інтернет LTE від "Київстар".

Окрім цього, "Укрпошта" планує повернути відділення до Херсону.

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