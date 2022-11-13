ua ru
Нд, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні відновили мобільний зв'язок Vodafonе

Новость на русском →
Херсон, Неділя 13 листопада 2022 22:55
У Херсоні відновили мобільний зв'язок Vodafonе Фото: у Херсоні відновили мобільний зв'язок Vodafonе (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У деокупованому Херсоні відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Vodafone Україна".

"Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у деокупованому Херсоні відновлено роботу мобільного зв'язку. У центрі міста вже доступний зв'язок та інтернет LTE від "Київстар".

Також раніше ми писали, що "Укрпошта" планує повернути відділення до Херсону. Планують почати з 5-7 відділень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Vodafone Україна
NEWS
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі