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У Херсоні частково відновлено мобільний зв'язок: де працює

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Херсон, Неділя 13 листопада 2022 17:33
У Херсоні частково відновлено мобільний зв'язок: де працює Фото: (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

У деокупованому Херсоні відновлено роботу мобільного зв'язку. У центрі міста вже доступний зв'язок та інтернет LTE від "Київстар".

Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Підключено зв'язок "Київстар" до центру міста, прямо на площі перед будівлею ОВА. Вперше зв'язок від "Київстару". Скидаю вам це повідомлення через LTE", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, що 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

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