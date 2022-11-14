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Стало известно, когда в Херсоне появится интернет

Фото: стало известно, когда в Херсоне появится интернет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне обещают восстановить интернет во всех частях города 14-15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую.

"Starlink работает, у нас люди ловят интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города - не только в центре", - сказала она.

Лугова также отметила, что в Херсоне начинают работать коммунальные предприятия. Они постараются восстановить водоснабжение и обеспечить город электроэнергией в ближайшее время.

Отметим, что в Херсоне уже возобновил работу мобильный оператор Vodafonе . В центре города также доступна связь и интернет LTE от "Киевстар".

Кроме этого, "Укрпочта" планирует вернуть отделение в Херсон.

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