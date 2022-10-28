Стало відомо, коли добудують завод "Байрактарів" в Україні

Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, що у рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної ще перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні.

Генеральний директор Халук Байрактар повідомив, що плани просуваються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... протягом двох років ми хотіли б це закінчити", - сказав він.