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Стало відомо, коли добудують завод "Байрактарів" в Україні

Фото: стало відомо, коли добудують завод "Байрактарів" в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що у рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної ще перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні.

Генеральний директор Халук Байрактар повідомив, що плани просуваються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... протягом двох років ми хотіли б це закінчити", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завод хочуть побудувати вже наприкінці 2023 року.

До того ж, у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки дронів в Україні.

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БайрактарТурция