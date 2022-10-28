RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, когда достроят завод "Байракторов" в Украине

Фото: стало известно, когда достроят завод "Байракторов" в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще до вторжения России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.

Генеральный директор Халук Байрактар сообщил, что планы продвигаются, невзирая на некоторые препятствия, созданные вторжением России.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что завод хотят построить уже в конце 2023 года.

К тому же в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке дронов в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БайрактарТурция