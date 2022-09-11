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Как будет выглядеть завод "Байрактаров" в Украине: макеты будущего центра

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Воскресенье 11 сентября 2022 16:22
Как будет выглядеть завод "Байрактаров" в Украине: макеты будущего центра Фото: как будет выглядеть завод "Байрактаров" в Украине (hdefence-ua.com)
Автор: Сергей Пышкин

Турецкая военная компания Baykar с верой в наших воинов продолжает работать над реализацией проекта по созданию центра по производству и разработке дронов в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По словам генерального директора Baykar Халука Байрактара, общая площадь центра в Украине составит более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должен составить более 300 человек.

В центре будет проводиться не только разработка, но и производство беспилотников. В то же время речь идет о Bayraktar TB2, тяжелых Akıncı, Kızılelma и другой продукции компании.

Также известно, что во время строительства дронов Akıncı и Kızılelma будут использовать украинские двигатели. Например, во время приобретения Akıncı, заказчик будет делать выбор между ТС-500 и АИ-450. Kızılelma, со своей стороны, оборудован именно АИ-25.

Фото: как будет выглядеть завод "Байрактаров" в Украине (hdefence-ua.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине намерены построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой компании "Баснописец" Халуком Байрактаром, в ходе которой они обсудили детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов.

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