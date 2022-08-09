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Когда в Украине запустят производство "Байрактаров": посол назвал сроки

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 16:35
Когда в Украине запустят производство "Байрактаров": посол назвал сроки Фото: названы сроки начала производства "Байрактаров" в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Завод по производству ударных беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

"Само строительство (завода - ред.) может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - заявил посол.

Он также добавил, что несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

"Конечно, есть некоторые нюансы связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе", - отметил Боднар.

Напомним, ранее Боднар в интервью РБК-Украина заявил, что правительство утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию.

Также он отмечал, что Baykar Makina уже приобрела земельный участок в Украине, разработала проект самого завода и готова реализовать его до конца.

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