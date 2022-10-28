Стало известно, когда достроят завод "Байракторов" в Украине
Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отметим, что в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще до вторжения России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.
Генеральный директор Халук Байрактар сообщил, что планы продвигаются, невзирая на некоторые препятствия, созданные вторжением России.
"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", - сказал он.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что завод хотят построить уже в конце 2023 года.
К тому же в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке дронов в Украине.
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