Стало известно, когда достроят завод "Байракторов" в Украине

Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, что в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще до вторжения России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.

Генеральный директор Халук Байрактар сообщил, что планы продвигаются, невзирая на некоторые препятствия, созданные вторжением России.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", - сказал он.