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Стало известно, когда достроят завод "Байракторов" в Украине

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Пятница 28 октября 2022 08:44
Стало известно, когда достроят завод "Байракторов" в Украине Фото: стало известно, когда достроят завод "Байракторов" в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще до вторжения России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.

Генеральный директор Халук Байрактар сообщил, что планы продвигаются, невзирая на некоторые препятствия, созданные вторжением России.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что завод хотят построить уже в конце 2023 года.

К тому же в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке дронов в Украине.

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