Стало відомо, коли члени ЄС можуть обговорити нові санкції проти Росії

Країни-члени Європейського союзу можуть обговорити нові санкції проти Російської Федерації вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
Він зазначив, що наступна пропозиція щодо санкцій ЄС проти Росії надійде до країн-членів пізніше цього тижня.
При цьому перше справжнє обговорення між представниками ЄС відбудеться в п’ятницю, 30 вересня.
Нагадаємо, Євросоюз планує накласти санкції на організаторів псевдореферендумів у тимчасово окупованих регіонах України.
Очікується, що восьмий пакет санкцій проти РФ не міститиме обмежень цін на нафту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.