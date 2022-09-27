UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, коли члени ЄС можуть обговорити нові санкції проти Росії

Фото: члени ЄС можуть обговорити нові санкції проти Росії 30 вересня (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени Європейського союзу можуть обговорити нові санкції проти Російської Федерації вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Він зазначив, що наступна пропозиція щодо санкцій ЄС проти Росії надійде до країн-членів пізніше цього тижня.

При цьому перше справжнє обговорення між представниками ЄС відбудеться в п’ятницю, 30 вересня.

Нагадаємо, Євросоюз планує накласти санкції на організаторів псевдореферендумів у тимчасово окупованих регіонах України.

Очікується, що восьмий пакет санкцій проти РФ не міститиме обмежень цін на нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська Федерація