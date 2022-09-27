Стало известно, когда члены ЕС могут обсудить новые санкции против России

Он отметил, что следующее предложение по санкциям ЕС против России поступит к странам-членам позже на этой неделе.

При этом первое настоящее обсуждение между представителями ЕС состоится в пятницу, 30 сентября.

Напомним, Евросоюз планирует наложить санкции на организаторов псевдореферендумов во временно оккупированных регионах Украины.

Ожидается, что восьмой пакет санкций против РФ не будет содержать ограничений цены на нефть.

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