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Стало известно, когда члены ЕС могут обсудить новые санкции против России

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Вторник 27 сентября 2022 17:44
Стало известно, когда члены ЕС могут обсудить новые санкции против России Фото: члены ЕС могут обсудить новые санкции против России 30 сентября (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены Европейского союза могут обсудить новые санкции против Российской Федерации уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Он отметил, что следующее предложение по санкциям ЕС против России поступит к странам-членам позже на этой неделе.

При этом первое настоящее обсуждение между представителями ЕС состоится в пятницу, 30 сентября.

Напомним, Евросоюз планирует наложить санкции на организаторов псевдореферендумов во временно оккупированных регионах Украины.

Ожидается, что восьмой пакет санкций против РФ не будет содержать ограничений цены на нефть.

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