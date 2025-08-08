Стало відомо, як зміниться легендарний стадіон у Києві, який зруйнувала РФ

Символічні події до 100-річчя: нова сторінка в історії стадіону

Символічним стартом нового етапу в історії стадіону сталиподії до 100-річчя арени. Перше - підтримка Парижа.

МеркаАнн Ідальго особисто відвідала стадіон і ініціювала допомогу на відновлення інфраструктури.

Після цього всі команди академії "залізничників" отримали нову форму, професійне екіпірування, сувенірну продукцію та сучасний автобус.

Окрім того, частину коштів спрямували на встановлення систем кондиціонування, медичне забезпечення та психологічну підтримку дітей, які постраждали від війни чи належать до вразливих груп.

Також днями на стадіоні відбувся дитячий футбольний турнір, символічним завершенням якого став благодійний матч між Loko Media Team і командою 4308 - представниками легендарної бригади НГУ "Азов".

У межах цього заходу керівництво "Локомотива" та лідер ГО 4308 Платон Осадчий оголосили про початок офіційної співпраці між клубом і підрозділом.



Академія "Локомотива" отримала підтримку від європейців (фото: ФК "Локомотив")

Яким буде оновлений стадіон "Локомотив"

Восени цього року розпочнеться повна реконструкція стадіону. Завдяки партнерству з Фондом Говарда Баффеттастадіон буде модернізований до рівня об’єкта, готового приймати матчі Першої ліги України.

Проєкт реконструкції створено на основі опитувань та консультацій із представниками громади: працівниками залізниці, тренерами, батьками, урбаністами, уболівальниками та архітекторами.



Як буде виглядати стадіон "Локомотив" (проєкт: Big CityLab + PUPA)

На першому етапі відбудеться повне оновлення футбольного поля, будівництво трибун, нових роздягалень, арбітражних приміщень, кафе, а також облаштування громадського парку та зон відпочинку.

Як буде виглядати стадіон "Локомотив" (проєкт: Big CityLab + PUPA)

Зазначимо, що паралельно триває будівництво ще однієї спортивної локації - на Чоколовці. Вона допоможе командам тренуватися та змагатися навіть під час активної реконструкції основного комплексу.



Як буд е виглядати стадіон "Локомотив" (проєкт: Big CityLab + PUPA)

Що відомо про ФК "Локомотив" і його домашній стадіон

"Локомотив" - це найстаріший футбольний клуб Києва, історія якого розпочалася у 1919 році під назвою "Залдор". Свою теперішню назву команда отримала у 1935 році.

Найбільшим досягненням клубу в радянський період була участь у вищому дивізіоні чемпіонату СРСР у 1938 році, також команда неодноразово ставала чемпіоном Києва.

У 1947 році професійний клуб було розформовано, але він продовжив існування на аматорському рівні. Нещодавно клуб пережив відродження: у сезоні 2023/24 "Локомотив" повернувся у професійний футбол, дебютувавши у Другій лізі України.

У 1926 році "Залдор" виграв чемпіонат Києва (фото: Вікіпедія)

Сьогодні "Локомотив" - це масштабна академія, у якій займається понад 1500 дітей, зокрема понад 350 внутрішньо переміщених осіб.

Домашня арена клубу була відкрита 2 серпня 1925 року як спортивний майданчик для працівників залізниці.

Розташований у Солом'янському районі столиці, він став осередком розвитку не лише футболу, а й восьми видів спорту, виховавши десятки олімпійських чемпіонів,чемпіонів світу і Європи.

У 2022 році, незадовго до повномасштабного вторгнення,стадіон був оновлений: отримав штучне покриття поля, вежі освітлення та трибуни на 1631 глядача. У січні 2024 року арена зазнала прямого ворожого обстрілу з боку РФ.

