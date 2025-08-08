Стало известно, как изменится легендарный стадион в Киеве, который разрушила РФ

Символические события к 100-летию: новая страница в истории стадиона

Символическим стартом нового этапа в истории стадиона стали события к 100-летию арены. Первое - поддержка Парижа.

МеркаАнн Идальго лично посетила стадион и инициировала помощь на восстановление инфраструктуры.

После этого все команды академии "железнодорожников" получили новую форму, профессиональную экипировку, сувенирную продукцию и современный автобус.

Кроме того, часть средств направили на установку систем кондиционирования, медицинское обеспечение и психологическую поддержку детей, пострадавших от войны или принадлежащих к уязвимым группам.

Также на днях на стадионе состоялся детский футбольный турнир, символическим завершением которого стал благотворительный матч между Loko Media Team и командой 4308 - представителями легендарной бригады НГУ "Азов".

В рамках этого мероприятия руководство "Локомотива" и лидер ОО 4308 Платон Осадчий объявили о начале официального сотрудничества между клубом и подразделением.



Академия "Локомотива" получила поддержку от европейцев (фото: ФК "Локомотив")

Каким будет обновленный стадион "Локомотив"

Осенью этого года начнется полная реконструкция стадиона. Благодаря партнерству с Фондом Говарда Баффетта стадион будет модернизирован до уровня объекта, готового принимать матчи Первой лиги Украины.

Проект реконструкции создан на основе опросов и консультаций с представителями общества: работниками железной дороги, тренерами, родителями, урбанистами, болельщиками и архитекторами.



Как будет выглядеть стадион "Локомотив" (проект: Big CityLab + PUPA)

На первом этапе произойдет полное обновление футбольного поля, строительство трибун, новых раздевалок, арбитражных помещений, кафе, а также обустройство общественного парка и зон отдыха.

Как будет выглядеть стадион "Локомотив" (проект: Big CityLab + PUPA)

Отметим, что параллельно продолжается строительство еще одной спортивной локации - на Чоколовке. Она поможет командам тренироваться и соревноваться даже во время активной реконструкции основного комплекса.

Как буд е выглядеть стадион "Локомотив" (проект: Big CityLab + PUPA)

Что известно о ФК "Локомотив" и его домашнем стадионе

"Локомотив" - это старейший футбольный клуб Киева, история которого началась в 1919 году под названием "Залдор". Свое нынешнее название команда получила в 1935 году.

Наибольшим достижением клуба в советский период было участие в высшем дивизионе чемпионата СССР в 1938 году, также команда неоднократно становилась чемпионом Киева.

В 1947 году профессиональный клуб был расформирован, но он продолжил существование на любительском уровне. Недавно клуб пережил возрождение: в сезоне 2023/24 "Локомотив" вернулся в профессиональный футбол, дебютировав во Второй лиге Украины.

В 1926 году "Залдор" выиграл чемпионат Киева (фото: Википедия)

Сегодня "Локомотив" - это масштабная академия, в которой занимается более 1500 детей, в том числе более 350 внутренне перемещенных лиц.

Домашняя арена клуба была открыта 2 августа 1925 года как спортивная площадка для работников железной дороги.

Расположенный в Соломенском районе столицы, он стал центром развития не только футбола, но и восьми видов спорта, воспитав десятки олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.

В 2022 году, незадолго до полномасштабного вторжения, стадион был обновлен: получил искусственное покрытие поля, башни освещения и трибуны на 1631 зрителя. В январе 2024 года арена подверглась прямому вражескому обстрелу со стороны РФ.

При написании материала использовалась информация пресс-службы футбольного клуба "Локомотив".