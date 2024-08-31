Стало известно, как будут организованы уроки "Защиты Украины": детали

В Украине областные и городские государственные администрации активно работают над созданием центров для преподавания учебного предмета "Защита Украины" в учебных заведениях для учащихся 10-11 классов.

РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство образования и науки (МОН), какими будут эти центры и как их будут формировать.

Как и где будут формироваться центры

Центры создаются с учетом количества учащихся в соответствующих территориальных общинах. В частности, один центр может быть создана при наличии от 80 до 1999 учащихся 10-11 классов, а на каждые дополнительные 1000 учащихся создается еще одна дополнительный центр. Это означает, что общины с меньшим количеством учащихся могут объединяться для создания общего центра, а финансирование деятельности таких центров обеспечивается посредством межбюджетных трансфертов.

Для формирования ячеек общины и органы управления образованием должны подать заявки в областные и Киевскую городскую военную администрацию. При этом важно тщательно проанализировать сеть учебных заведений в обществе и определить наиболее подходящие заведения для создания центра. Приоритет предоставляется учреждениям, которые планируется включить в проектную сеть академических лицеев или имеющих достаточное количество помещений, укрытий и удобное расположение для подвоза учащихся.

Заведения профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования также могут формировать собственные центры при наличии не менее 200 учащихся (студентов, курсантов). Органы управления образованием должны провести расчет потребности в педагогических работниках, количества помещений и необходимого оборудования для функционирования ячеек. Например, для 50 классов необходимо предусмотреть 5,56 ставки учителя и обустроить три помещения, что позволит одновременно обучать три класса.

Финансирование и утверждение проектов

Финансирование организаций будет осуществляться за счет образовательной субвенции, но местные органы власти должны предусмотреть софинансирование. После подачи заявок областные и столичные военные администрации проверяют соответствие заявок критериям и утверждают окончательный перечень ячеек.

Особое внимание уделяется профессионально-техническим учреждениям, которые могут обеспечить качественное обучение в сфере, отвечающей потребностям сил обороны Украины. Заведения, где расположены центры, должны иметь возможности для организации соответствующего учебного пространства, а также доступ к учебным помещениям и укрытиям.

Организация образовательного процесса и ответственность учебных заведений

После утверждения перечня ячеек учредители вносят изменения в бюджеты, определяют главных распорядителей средств и выделяют софинансирование. Органы управления образованием издают приказы о создании ячеек, в которых определяются учебные заведения, вовлеченные в работу центра.

Руководители учреждений, где создан центр, отвечают за организацию учебного процесса и обеспечение условий для оценки знаний учащихся, включая доступ к электронным журналам или ведение отдельного журнала в центре.

В одном помещении можно обеспечить преподавание на 2 ставки педагогического (научно-педагогического) работника в неделю, что составляет 36 часов. Таким образом, для эффективной организации работы необходимо оборудовать три помещения с разными функциональными зонами, чтобы одновременно проводить занятия для трех классов.

Чтобы обеспечить эффективное преподавание предмета "Защита Украины", учебные заведения должны проводить все уроки, предусмотренные учебным планом в месяц, в пределах 1-2 дней на базе центра. Для этого следует разработать соответствующие графики занятий.

Подвоз и питание в селе

Учащиеся, посещающие центр, но не обучающиеся в учебном заведении, на базе которого он функционирует, будут обеспечены подвозом в центр школьным автобусом или общественным транспортом в пределах населенного пункта. Для удобства подвоза расписание занятий в центре может быть адаптировано и отличаться от расписания в других школах, например, начинаться позже.

Важным аспектом является также организация питания для учащихся, посещающих занятия в центрах. Это включает, по меньшей мере, одноразовое горячее питание, которое может быть обеспечено за счет родителей или на безвозмездной основе.