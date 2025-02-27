Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США

Уряд уповноважив підписати угоду першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписання відбудеться після того, як президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки. В присутності президентів представник уряду підпише цей договір.

Угода зі США

Нагадаємом, Кабінет міністрів України 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Як повідомив Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відновлення, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;

українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна вноситиме до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

США будуть робити внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України;

зібрані Фондом кошти інвестуватимуться виключно у проекти відновлення України;

в угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.

Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив цей документ. "Головні питання, які піднімав саме я, - вони там звучать дуже непогано. Головне для мене було, що ми не є боржниками, в угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", - сказав він.

За його словами, "фонд цей україно-американський, а не тільки американський".

Президент також повідомив, наступний документ буде складніший та передбачає ратифікацію у Верховній раді. "Тут Україна має розібратися з ліцензіями, аудит де що лежить. 50% іде в фонд. Наступні договори будуть говорити, як може працювати партнерство", - пояснив він.

За даними джерел видання The Economist, знайомих із переговорами, Зеленський не має наміру підписувати другу, повнішу угоду, якщо вона не міститиме гарантій безпеки.