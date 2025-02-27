Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США

Кабінет міністрів визначив уповноважених підписати двосторонньою угоду "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови" зі Сполученими Штатами Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 26 лютого 2025 р. № 164-р.
Уряд уповноважив підписати угоду першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписання відбудеться після того, як президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки. В присутності президентів представник уряду підпише цей договір.
Нагадаємом, Кабінет міністрів України 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".
Як повідомив Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів:
Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив цей документ. "Головні питання, які піднімав саме я, - вони там звучать дуже непогано. Головне для мене було, що ми не є боржниками, в угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", - сказав він.
За його словами, "фонд цей україно-американський, а не тільки американський".
Президент також повідомив, наступний документ буде складніший та передбачає ратифікацію у Верховній раді. "Тут Україна має розібратися з ліцензіями, аудит де що лежить. 50% іде в фонд. Наступні договори будуть говорити, як може працювати партнерство", - пояснив він.
За даними джерел видання The Economist, знайомих із переговорами, Зеленський не має наміру підписувати другу, повнішу угоду, якщо вона не міститиме гарантій безпеки.